En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard
Même s'il n'a pas pu permettre au Standard d'inverser la tendance, Teddy Teuma a réalisé une première montée au jeu intéressante sous le maillot liégeois, ce dimanche à Charleroi. Le Maltais peut apporter l'équilibre nécessaire à l'effectif de Vincent Euvrard.

Ce dimanche soir, le Standard a logiquement perdu le choc wallon sur la pelouse du Sporting Charleroi, qui a donc légitimement pris sa revanche après la victoire des Rouches au match aller. Pendant toute la rencontre, et surtout durant 60 minutes, les Zèbres ont été meilleurs que leur adversaire dans tous les compartiments du jeu.

Au milieu de terrain notamment, où le duo jeune et expérimental Yassine Khalifi – Amine Boukamir a totalement pris le dessus sur l’expérience de l’association Marco Ilaimaharitra – Casper Nielsen.

Teddy Teuma a directement laissé son empreinte

L’ancien Zèbre, surtout, est passé complètement à côté de son rendez-vous et a multiplié les fautes techniques inhabituelles de son chef, tandis que Casper Nielsen a essayé de sortir la tête de l’eau, mais s’est rapidement retrouvé bien trop seul dans l’entrejeu, où l’occupation du terrain des Liégeois prêtait à confusion et laissait la possibilité à Charleroi de construire en prenant le dos de la défense des Rouches, comme sur le 2-0.

"Il y a eu du mieux lors de la dernière demi-heure", réagissait Dennis Ayensa à notre micro dans la zone mixte du Mambourg. Et même si cela n’a pas suffi à inverser la tendance, l’attaquant des Rouches a raison. Lorsque Teddy Teuma est monté au jeu, la dynamique a totalement changé dans le milieu de terrain du Standard.

"On voit directement la qualité d’un joueur comme Teuma, qui monte au jeu et pèse directement", analysait, quant à lui, Hans Cornelis au coup de sifflet final. Dans une équipe amorphe, l’ancien milieu de terrain de l’Union, et plus récemment du Stade de Reims, est monté au jeu comme un mort de faim, s’est battu sur tous les ballons et a tenté d’amener de la vitesse et de la présence dans les actions offensives.

Lire aussi… Vincent Euvrard n'a pas les mots : "Ce n'est pas qu'on n'a pas existé, mais..."

La blessure de Casper Nielsen arrive au mauvais moment

En tant que vrai numéro 10, ce que n’est pas Dennis Ayensa, Teddy Teuma a cherché à jouer rapidement, dans les petits espaces et dans le dos de la défense carolo, pour la mettre à mal. Il s’est aussi battu sur tous les ballons et a affiché l’intensité réclamée par Vincent Euvrard, qui ne comprenait pas, en conférence de presse, pourquoi son équipe semblait aussi apathique sur la pelouse.

En dix minutes, son association avec Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen a montré les premiers auspices de la stabilité qu’elle pourrait offrir aux Liégeois, avec un vrai 6, un vrai 8 et un vrai 10. Cependant, son ancien coéquipier est sorti blessé dix minutes plus tard et pourrait souffrir d’une fracture du coude, au plus mauvais moment.

Vincent Euvrard le soulignait en conférence de presse d’avant-match : il est bon d’avoir dans le groupe des joueurs qui se connaissent déjà. Teddy Teuma aurait donc pu retrouver ses automatismes avec Casper Nielsen et Dennis Ayensa, mais il faudra, dans un premier temps, faire sans le médian danois et lier d’abord une connexion avec son nouveau coéquipier malgache.

Un profil complet et nécessaire au Standard

Dans l’occupation du terrain, le pressing et les envies offensives, le Standard était en tout cas bien meilleur après la montée au jeu de Teddy Teuma. Reste à voir si le milieu de terrain de 32 ans est la seule raison de cette amélioration ou si le simple ajout d’un homme supplémentaire dans l’entrejeu a aidé les Liégeois à réduire les espaces et à mieux quadriller la zone.

Sa première apparition sous le maillot du Standard a en tout cas le mérite d’intriguer et de valoir une suite. Si Teddy Teuma peut à la fois devenir ce lien qui manque tant entre la défense et l’attaque des Rouches et ce joueur capable de venir arracher les ballons au milieu de terrain, ce qui manque encore à cet effectif, le Matricule 16 pourrait toujours rêver d’une série qui le replacerait dans le top 6. Il faudra, pour cela, déjà s’imposer contre Gand, ce vendredi à Sclessin.

