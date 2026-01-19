"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon

À notre micro, Daan Dierckx a reconnu ses torts après la défaite du Standard à Charleroi. Peut-être un peu trop gentil, le défenseur central a pris ses responsabilités, mais n'est pourtant pas le plus à blâmer dans l'effectif liégeois.

Dans un Mambourg chauffé à blanc, le Standard aurait bien fait de laisser passer le premier quart d’heure sans encaisser un premier but. Raté, puisqu’après six minutes, Aurélien Scheidler et les Zèbres ont profité de multiples erreurs dans la défense liégeoise pour ouvrir le score. Daan Dierckx, notamment, a laissé trop facilement passer le Français sur le 1-0 et n’a pas hésité à assumer ses torts après la rencontre.

"On commence mal la rencontre. On encaisse un but après cinq minutes et c’est de ma faute, j’en prends la responsabilité car je laisse trop d’espace. Mais après, il restait plein de temps pour renverser la situation. On a montré quelques bonnes choses avec le ballon et dans la construction, mais on n’a jamais vraiment su trouver les actions dangereuses. Et si tu donnes confiance à Charleroi, tu sais que tu vas passer une soirée difficile."

"C’est dur ce soir, mais vendredi vient un autre gros match (contre La Gantoise à Sclessin). Les supporters ont été clairs, on doit retrouver un bon état d’esprit pour prendre les trois points à la maison. Et le coach ? Il était fâché, c’est normal. On n’a pas fait assez ce soir."

Daan Dierckx prend pour tout le monde... mais ne mérite peut-être pas ça

Une réaction honnête, et peut-être même un peu trop gentille, du défenseur central, qui n’est certes pas tout blanc sur les buts encaissés, mais qui n’était certainement pas le plus mauvais joueur du Standard sur la pelouse de Charleroi.

Daan Dierckx s’est aussi exprimé sur l’accueil réservé à Marco Ilaimaharitra, chambré par tout le stade de la première à la dernière minute. Selon le défenseur central, cela n’a pas perturbé les Rouches, ni le milieu de terrain malgache, qui aurait pu être davantage soutenu par ses coéquipiers et qui s’est souvent retrouvé dépassé dans l’entrejeu.



"Non, ce contexte n’a pas joué et cette défaite n’est certainement pas la faute de Marco. On savait que ce serait difficile pour lui, et c’est peut-être la faute de toute l’équipe de ne pas l’avoir assez protégé. Je prends la responsabilité sur le premier but et j’ai perdu plein de duels aériens face à l’attaquant de Charleroi (Scheidler). Ça commence par là pour donner de la confiance à l’équipe", a conclu Daan Dierckx.