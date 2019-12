Equipe de la décennie en Angleterre: trois Diables dans le onze d'Alan Shearer!

Un Tchèque, un Français, un Serbe, deux Anglais, un Espagnol; un Ivoirien, un Argentin et... trois Diables Rouges. La Belgique est le pays le mieux représenté dans le onze de la décennie dressé par le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League.

Jamie Carragher et Gary Neville en avaient mis deux, Alan Shearer, consultant pour la BBC, en ajoute un troisième. Vincent Kompany, Eden Hazard et Kevin De Bruyne figurent tous les trois dans le onze de l'ancien attaquant de Newcastle.

Cinq Sky Blues et cinq Blues

Aux côtés des trois Diables, on ne retrouve, forcément, que du beau monde. Un onze à tendance bleue ciel. En plus de Kompany et De Bruyne et de Pep Guardiola, le coach de cette équipe de légende, il y a trois autres Citizens: Yaya Touré, David Silva et Sergio Agüero.

Le reste de l'équipe est composé de nombreux Blues de Chelsea: Petr Cech, John Terry, Branislav Ivanovic et N'Golo Kanté (qui a aussi été champion avec Leicester). Wayne Rooney est le seul joueur choisi par Shearer qui n'a ni joué à Chelsea, ni à Manchester City.

Un onze différent pour les téléspectateurs, mais avec trois Diables également

La BBC a également proposé à ses téléspectateurs de voter pour leur équipe de la décennie. De nombreuses différences avec l'équipe de Shearer? Oui, mais pas pour les Diables. Vincent Kompany, Kevin De Bruyne et Eden Hazard ont également été plébiscités.

A leurs côtés, on retrouve David De Gea, Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Patrice Evra, Steven Gerrard, N'Golo Kanté, Sergio Agüero et Harry Kane.