L'Europa League : un objectif réaliste pour les Blades ?

De retour en Premier League douze ans après sa dernière expérience dans l'élite, Sheffield fait partie des surprises de ce début de saison.

Chris Wilder a marqué l'histoire de Sheffield, un club historique champion d'Angleterre en 1897/1898. En 2016, le coach anglais alors âgé de 48 ans, décida de quitter Northampton Town ( D3 ) pour Sheffield UFC ( D3 ). Un an après son arrivée seulement, il propulsa les Blades en Championship. Sheffield a terminé dixième lors de sa première saison en Championship, à six points de la sixième place, synonyme de barrage pour la montée. Mais en 2019, en terminant deuxième de Championship, le club a été promu directement en Premier League.

Actuel septième de Premier League, Chris Wilder permet peu à peu au club de rentrer dans une nouvelle dimension. À un point de Tottenham, cinquième et quatre de Chesea quatrième, le club peut viser une qualification en compétition européenne. L'objectif n'était pourtant pas aussi ambitieux en début de saison. Le maintien était plutôt envisagé. Mais alors comment expliquer ce début de saison en fanfare?

Invaincu à l'extérieur

L'équipe s'exporte admirablement bien. C'est l'une des principales forces de Sheffield cette saison. Sur huit matchs à l'extérieur cette saison, les Blades ne se sont jamais inclinés. Bilan : 8 matchs - 2 victoires - 6 nuls. Sheffield est la cinquième équipe qui se déplace le mieux hors de ses bases. À confirmer ce samedi avec le déplacement chez le Brighton de Leandro Trossard.

Troisième meilleure défense de Premier League

Sheffield encaisse généralement peu. Cette saison, hormis lors de la réception de Manchester UTD ( 3-3 ), les Blades n'ont jamais encaissé plus de deux buts. Ce qui fait de l'équipe de Chris WIlder, la troisième meilleure défense du championnat avec 16 buts concédés. Liverpool ( 14 ) et Leicester ( 12 ) occupent les deux premières places de Premier League et de ce classement.

Devant Leicester sur les dix dernières années

En 17 matchs cette saison, Sheffield a engrangé 25 points. Les Blades remportent en moyenne 1,471 points par match. La BBC a publié sur son site un classement reprenant, notamment, le nombre de points par match lors des dix dernières années en Premier League.

Avec évidemment beaucoup moins de rencontres, Sheffield occupe la huitième place de ce classement, dominé par le Big 6 ainsi qu'Everton. Le club du Yorkshire peut se targuer d'être devant Leicester, champion 2015/2016 et actuel deuxième de Premier League.

P = matchs joués - W = victoires - D = matchs nuls - L = défaites - GD = différence de but - Pts = points engrangés ces dix dernières années - PPG = points par match