Lommel s'impose face au Beerschot, leader de D1B

Lommel accueillait le Beerschot en ouverture de la sixième journée de D1B. En cas de victoire, le leader anversois pouvait prendre le large au classement, en attendant les autres rencontres.

Mais les choses débutaient mal pour le leader, bousculé par une formation de Lommel plus mordante. Van Camp se créait la première occasio franche de la partie (11e) mais c'est bien Lommel qui ouvrait le score par Kolbeinn Thordarson (19e). La frappe de l'Islandais était hors de portée de Vanhamel et faisait mouche.

Peu après, Saint-Louis passait près de l'égalisation alors que Krizan manquait une énorme occasion de faire 2-0 peu avant la pause. Les hommes de Peter Maes rentraient finalement au vestiaire avec une avance méritée.

Après la pause, Losada lançait trois attaquants mais l'attaque du Beerschot restait stérile, malgré un poteau de Vorogovksiy. La pression imposée par les visiteurs offrait également des espaces à Lommel qui butait à quelques reprises sur un Vanhamel très sollicité ce soir.

Le Beerschot subissait finalement sa première défaite en six matches lors du second tour. Lommel empoche trois points très précieux et continue à jouer le trouble-fête en D1B.