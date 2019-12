Preud'homme à court de mots : "Ils ont marqué deux fois, nous une"

L'entraîneur des Rouches n'était pas d'humeur à s'exprimer après un nouveau résultat négatif et frustrant.

Ce cinquième match sans victoire pèse lourd sur le moral des Liégeois. Surtout qu'en face, l'adversaire n'était normalement pas de taille. Une rouge stupide (et un peu sévère) a eu son rôle, renforçant l'habituelle fragilité.

"Tous les acteurs de ce match ont fait de leur mieux. Eux ont marqué deux fois, nous une. Ils ont gagné le match, c'est la vie. Est-ce mérité ou non? Cela, c'est du bla bla pour remplir les conférences de presse. Est-ce la meilleure équipe qui a gagné? Je ne trouve pas cela intéressant" lançait-il.

Dans une période compliquée, les mots sortent plus difficilement. "Je n'ai pas spécialement envie de partager mon analyse", poursuit-il. "Je le ferai en interne, peut-être que je vous la donnerai dans quelques jours."

Que pense-t-il de l'exclusion de son capitaine Goreux? "On prend rouge sur une action offensive, alors que nous sommes l'équipe qui subit le plus de fautes. Mais on devient aussi l'équipe qui prend le plus de rouges. Est-ce que cela a changé le match? Ce n'est pas important que je donne mon avis. J'ai souvent un avis différent de beaucoup de gens."