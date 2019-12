Zidane à propos de Guardiola : "Il est le meilleur entraîneur du monde"

En conférence de presse d'avant-match contre l'Athletic Bilbao, Zinedine Zidane a abordé de nombreux sujets. Bien sûr, les journalistes espagnols présents l'ont questionné sur la rencontre de Ligue des Champions face à Manchester City.

A ce propos, l'entraîneur du Real Madrid a été très bref et claire : " Je le respecte comme entraîneur et comme joueur. Je crois qu'il est le meilleur entraîneur du monde. Je suis ravi de jouer contre lui et son équipe".

Le Français n'est pas épargné par les blessures de ses joueurs. Cependant, il s'est montré satisfait de la revalidation de l'un d'entre eux : " James va tous les jours un petit peu mieux. Il a eu une mauvaise blessure mais maintenant il est sur le bon chemin dans sa revalidation".

Le prochain match du Real a lieu dimanche soir contre les Basques de l'Athletic Bilbao, septièmes au classement. Toujours au cours de la conférence de presse, retranscrite par Marca, Zidane a déclaré : " C'est une équipe qui fait un début de saison phénoménal. Mais il s'agit du dernier match de l'année et il faudra tout donner".