2019, un premier millésime pour Yari Verschaeren

Euro 2019 avec les Diablotins, premières sélections et premier but avec les Diables et pas moins de trois prestigieuses récompenses individuelles: la première année chez les pros de Yari Verschaeren restera dans les annales.

Il y a tout juste un an, le nom de Yari Verschaeren n’évoquait pas encore grand-chose aux yeux du grand public. 365 jours plus tard, le jeune prodige anderlechtois s'avance comme la révélation belge de l'année... tous sports confondus!

Pourtant il y a douze mois, Yari Verschaeren n’avait encore qu’un peu plus de 120 minutes dans les jambes avec l’équipe fanion du Sporting. Il est désormais devenu indispensable à Anderlecht et son année a été marquée par de nombreuses premières et des récompenses en veux-tu en veux voilà.

Euro 2019 et Diables Rouges

En sélections d’abord. Yari Verschaeren n’avait pas encore disputé la moindre minute avec les Diablotins quand il a accompagné le groupe de Johan Walem à l’Euro 2019. S’il n’a finalement disputé qu’une partie des trois rencontres des Diablotins en Italie, il en a profité pour inscrire un somptueux but et pour marquer les esprits.

Mais son aventure n’a pas duré avec les Espoirs: en septembre, Roberto Martinez, déjà convaincu, lui offrait sa première sélection. Puis sa première cap (quatre minutes en Ecosse) et, déjà, son premier but, grâce à une offrande Yannick Carrasco: un penalty converti contre Saint-Marin.

La valse des récompenses

Brillant avec Anderlecht, déjà convaincant en équipe nationale, le gamin de Neerpede a bluffé son monde en 2019 et son ascension fulgurante lui a permis de déjà inscrire quelques belles lignes à son palmarès... individuel: meilleur jeune joueur du championnat au Gala du Footballeur Pro fin mai, puis le tout premier Trophée Dominique D'Onofrio la semaine dernière.

Avant cette dernière ligne pour finir l'année en beauté: le trophée d’Espoir belge de l’année, toutes disciplines confondues. Tout sauf une récompense mineure ou anecdotique. Avant Verschaeren, seuls trois footballeurs avaient été plébiscités: Thomas Buffel, Romelu Lukaku et Divock Origi.

Clijsters, Thiam, Evenepoel...

Et si ce n’est pas forcément un gage de réussite et de succès futurs, un simple coup d’œil au palmarès de permet de mesurer à quel point ce trophée a sacré des légendes du sport belge. Parmi les 21 personnalités sportives belges qui ont précédé le jeune Anderlechtois, on retrouve des noms aussi prestigieux que ceux de Kim Clijsters et de Nafissatou Thiam ou encore du prodige Remco Evenepoel, brillant cette année pour ses débuts dans le peloton pro.

De là à dire que Yari Verschaeren marchera sur les traces de quelques-uns des plus grands sportifs belges du 21e siècle, il y a un pas qu’on ne peut pas encore franchir. Mais, à 18 ans seulement, le natif de Saint-Nicolas a clairement marqué son territoire.