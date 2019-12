📷 Un attaquant de légende est fier : il était le joueur préféré de De Bruyne

Michael Owen (ex-Liverpool et Real Madrid) est tombé sur une image d'archive qui lui a particulièrement fait plaisir. Un jeune Kevin De Bruyne, alors au centre de formation de La Gantoise, était interrogé et révélait être fan des Reds et du buteur anglais.

"D'abord Aguëro et maintenant cette légende qui annonce que j'étais leur joueur préféré. Ça m'a fait très plaisir", a tweeté le Ballon d'Or 2001.

First Aguero and now this legend ⁊@DeBruyneKev⁩ saying I was their favourite player. That’s cheered me up😂😂😂 pic.twitter.com/QAuxRUtJCI