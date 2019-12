Un international congolais en route pour l'Antwerp

L'Antwerp tiendrait déjà son premier renfort hivernal.

L'Antwerp déjà actif sur le marché des transferts. Selon le média congolais Léopard Foot, le Great Old aurait déjà un accord avec sa première recrue de l'hiver. Mustapha Ava Dongo aurait déjà signé un contrat de trois ans avec le matricule 1 et n'attendrait plus que son visa pour débarquer en Belgique.

Actif du côté de l'AS Vita, dans son pays, le défenseur central de 23 ans a célébré ses deux premières caps avec la République Démocratique du Congo en octobre dernier.