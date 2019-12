Wolf comme Mazzu ? "Ils font face aux mêmes problèmes"

Le remplacement de Felice Mazzu par Hannes Wolf n'a pas créé l'électrochoc espéré à Genk. Les problèmes du champion en titre sont ailleurs ...

C'est du moins l'analyse de Marc Degryse pour Het Laatste Nieuws. "Quand on pense à court terme, je pense que pour un club comme Genk, une année d'après-titre soit forcément mineure", pointe l'ancien brugeois dans le quotidien néerlandophone. "Il y a trop de changements pour que tout tourne bien".

Le problème ne se situerait donc pas seulement dans le changement d'entraîneur et remplacer Mazzu par Wolf ne peut tout régler. "Il y a eu trop de départs de joueurs-clef qui n'ont pas été remplacés de manière suffisante. Et les champions de l'année passée ne prestent plus au même niveau. Wolf est confronté aux mêmes problèmes que Mazzu".