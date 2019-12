Une fin d'année difficile pour le Essevée? "C'est voir les choses de manière négative"

Après le 4-0 subi à Bruges, Francky Dury préfère retenir le positif: la bonne première partie de saison de son équipe.

Malgré la qualification pour les demi-finales de la Coupe, Zulte Waregem a marqué le pas en cette fin d’année avec un bilan de trois points sur douze en championnat. "Mais c’est prendre les choses de manière très négative de mettre ça en avant", note Francky Dury.

"Nous sommes septièmes du championnat et nous sommes en demi-finales de la Coupe. L’an dernier, nous étions vraiment mal à cette période", ajoute le coach du Essevée qui n’a pas oublié qu’en fin d’année 2018, Zulte Waregem végétait dans le bas de tableau et était un candidat à la descente. Douze mois plus tard, les Flandriens vont beaucoup mieux et peuvent encore rêver des playoffs 1 et d’un trophée.