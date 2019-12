Bart Vertenten sifflera-t-il à nouveau ? "C'est peu probable"

Depuis l'opération Mains Propres, Bart Vertenten n'a plus arbitré. Inculpé de participation à une organisation criminelle et de corruption privée, il a été écarté par l'Union Belge et son avocat n'est pas optimiste concernant son avenir.

Bart Vertenten a nié toutes les accusations ayant été portées à son encontre, mais est déjà mis de côté depuis 14 mois maintenant. Siffler à nouveau des rencontres professionnelles est improbable, estime Me Hans Rieder, son avocat : "C'est peu plausible qu'il soit à nouveau sur les terrains en 2020. Cela me paraît même peu plausible qu'il siffle à nouveau un jour", déclare-t-il dans De Morgen. Après le scandale, Mr Vertenten avait été écarté par l'Union Belge - de manière excessive, estime Me Rieder, qui réclame une somme de 130.000 euros pour licenciement abusif. "Je suis confiant sur le fait que nous allons gagner ce procès. La plainte est en cours et le procès aura lieu dans une dizaine de mois".