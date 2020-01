Le mercato est ouvert : voici les dates de la fenêtre hivernale en Europe et ailleurs

Nouvelle année, nouveau mercato : la fenêtre hivernale est ouverte ou va s'ouvrir un peu partout en Europe et ailleurs. Voici les dates du mercato hivernal !

Le mercato est officiellement ouvert en Belgique, mais également en France, en Allemagne et en Angleterre. Il n'ouvrira que demain pour l'Italie et l'Espagne, le 3 janvier au Portugal et en Russie, le 4 janvier en Turquie. Les mercatos se fermeront tous le 31 janvier, sauf au Portugal (2 février) et en Chine (28 février). Les transferts vers la Chine devraient cependant être limités au vu du nouveau plafond salarial installé en Super League.

France : du 1er au 31 janvier

Allemagne : du 1er au 31 janvier

Angleterre : du 1er au 31 janvier

Belgique : du 1er au 31 janvier

Espagne : du 2 au 31 janvier

Italie : du 2 au 31 janvier

Portugal : du 3 janvier au 2 février

Russie : du 3 au 31 janvier

Turquie : du 4 au 31 janvier

Chine : du 1er janvier au 28 février