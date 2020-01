Réginal Goreux annonce la fin de sa carrière !

Réginal Goreux aura été footballeur professionnel jusqu'à ses 32 ans. Ce jeudi après-midi, le Standard de Liège a annoncé qu'il raccrochait définitivement ses crampons. Cela ne signifie pas pour autant qu'il quitte le club de son cœur.

Le Liégeois restera sur une mauvaise note finale. Pour son dernier match, Régi fut expulsé à la 32ème minute de jeu. Après avoir reçu une carte jaune assez sévère, il en recevait une deuxième dans la foulée pour avoir essayé de marquer un goal de la main, alors qu’il était couché sur le ventre dans le rectangle waaslandien.

Les Rouches avaient pris l’avantage dans ce match du 21 décembre, mais en infériorité numérique pendant une heure, le Standard avait fini par s’incliner 2-1.

Ce dernier match ne doit absolument pas faire oublier les longs et loyaux services rendus par Goreux au Standard de Liège. L’Haïtien a, en tout, disputé 204 matchs sous la vareuse liégeoise, ce qui représente 14.003 minutes sur le terrain.

Toutes compétitions confondues, Régi a scoré à 9 reprises pour le Standard. Grâce à son sens de la passe, il a distribué 20 caviars. Pour être tout à fait complet, il a également écopé de 47 cartes jaunes et deux cartes rouges. Utilisé à différents postes durant sa carrière, il avait également joué pour Samara et Rostov.

Si Goreux a annoncé sa fin de carrière de footballeur, il ne se retire en revanche pas du monde du football, ni de son club de cœur. En effet, le site du Standard de Liège a annoncé qu’il va : « Intégrer les staffs des U18 et U21 où son rôle consistera à encadrer nos jeunes talents en s’appuyant sur sa riche expérience du football professionnel au plus haut niveau et à faciliter leur transition vers le noyau professionnel ».

Bien sûr, la direction a terminé en le remerciant : « Le Standard de Liège remercie vivement Réginal pour tout ce qu’il a déjà apporté à notre club depuis plus de 25 ans et lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles fonctions au sein de notre Centre de Formation ».