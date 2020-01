🎥 FA Cup : Watford se fait remonter de trois buts, Odoi élimine un autre Belge

L'ex-rouche Anthony Knockaert a contribué au succÚs des Cottagers.

Fulham s'est offert Aston Villa à Craven Cottage. Les Londoniens ont pris les devants en début de seconde période sur une belle frappe de Knockaert. Malgré l'égalisation d'El Ghazi, l'équipe de Championship a repris les devants en vitesse via Harry Arter et sa frappe à distance en pleine lucarne. Odoi et Engels auront disputé l'intégralité de la rencontre.

Anthony Knockaert régale đŸ€©đŸš€pic.twitter.com/qEBpEfGWqp — FR - EFL Championship (@freflchamp) January 4, 2020

Villa n'est pas le seul club de Premier League à tomber. Le Brighton de Leandro Trossard, sans le Belge, a été sorti par Sheffield Wednesday. Norwich, avec un triplé du jeune Adam Idah, l'a emporté 2-4 à Preston et Southampton a dominé Huddersfield (2-0). Watford pensait avoir acquis sa victoire quand le marquoir indiquait 3-0, mais les Tranmere Rovers, club de League One, ont forcé le replay en remontant ce retard de trois buts.