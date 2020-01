Timothy Castagne taquine Zlatan Ibrahimovic

Le numéro 11 étant déjà occupé, la star suédoise a choisi le numéro 21 pour son retour en Lombardie. Un numéro que porte Castagne sur son maillot à Bergame.

L'arrière droit de l'Atalanta en a profité pour accueillir le retour d'Ibrahimovic sur le ton de l'humour : "Zlatan est désormais le deuxième numéro 21 le plus célèbre d'Italie, non ?". Une communication dans le style de celle du Suédois.

