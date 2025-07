"Le meilleur de sa génération" : le gâchis Charly Musonda Jr

Ca n'aura malheureusement été une surprise pour pas grand monde : Charly Musonda Jr a annoncé ce lundi qu'il mettait fin à sa carrière. Une carrière qui aurait dû être grande, Johan Boskamp en est persuadé.

Cela faisait déjà presque un an qu'il était sans club, et il n'avait joué qu'une trentaine de matchs depuis 2020 et sa signature à l'UD Levante en provenance de Chelsea. Charly Musonda Jr a annoncé sa retraite à l'âge de 28 ans, après une carrière plombée par les blessures et les mauvais choix.

En Belgique, la nouvelle n'a pas surpris, mais fait l'effet d'un choc pour ceux qui, à l'époque, voyaient en Musonda un talent comme il y en a rarement eu au pays. Beaucoup le voyaient comme plus talentueux qu'Eden Hazard. On se rappelle notamment de propos de Yannick Ferrera : "Si Charly Musonda ne fait pas une grande carrière, j'arrête d'entraîner".

Johan Boskamp, ancien entraîneur d'Anderlecht, était lui aussi l'un des plus grands admirateurs de Musonda : "C'était un talent énorme, avec un grand problème : les blessures. Je ne pense pas qu'au cours des dix dernières années, il ait pu jouer sans être blessé", regrette le Néerlandais sur Sporza.

Un enchaînement de blessures qui a coûté une carrière au plus grand talent de Neerpede. "Le meilleur joueur que j'aie jamais vu en équipes de jeunes, haut la main", lance même Romelu Lukaku dans l'hommage rendu à Musonda par le RSC Anderlecht.

"Au Bétis Séville, ils se levaient pour lui. C'est vraiment dommage. Et c'était un leader dès son jeune âge, toujours très impliqué", se rappelle encore Boskamp. "C'était le meilleur de sa génération. Parfois, je me passais des DVD de lui et sa génération, ces jeunes, comme lui, Vanlerberghe, Bakkali, étaient vraiment bons".