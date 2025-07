Pas vraiment le top : un promu s'intéresse à Tolu Arokodare !

Tolu Arokodare portera-t-il toujours le maillot du Racing Genk la saison prochaine ? On peut en douter, car chaque jour amène le nom d'un nouveau prétendant pour le meilleur buteur du championnat.

Après deux saisons et demi dans le championnat belge, Tolu Arokodare se trouve à un moment important de sa carrière durant ce mercato estival. Va-t-il rester au Racing Genk ou rejoindre un championnat du top européen ? L'intérêt ne manque en tout cas pas.

En effet, plusieurs clubs de Premier League examineraient de plus en plus attentivement le profil du buteur nigérian. C'est le cas notamment de Burnley, qui remonte au sein de l'élite et voudrait renforcer son attaque avec Arokodare. C'est ce qu'annonce The Telegraph.

Toutefois, Tolu ne partira pas pour des clopinettes. Selon le média britannique, Genk viserait un montant aux alentours de 30 millions d'euros. Burnley préférerait d'abord observer la situation pour essayer de faire baisser le prix.

En plus de l'attaquant de Genk, Burnley a d'autres profils plus expérimentés sur sa liste, tels que Dominic Calvert-Lewin, libre de tout contrat et ancien joueur d'Everton, ainsi que la légende de Leicester Jamie Vardy, qui a quitté le club.

Quoi qu'il en soit, Genk devrait toucher une somme bien plus élevée pour son attaquant cet été que ce qu'il a investi en 2023. À l'époque, le club avait déboursé environ cinq millions d'euros auprès d'Amiens, chipant le joueur au nez et à la barbe de Jesper Fredberg et d'Anderlecht.