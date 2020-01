"C'est le meilleur": Zizou définitivement conquis par Thibaut Courtois

Zinedine Zidane a ajouté quelques jolis compliments à la grosse prestation de Thibaut Courtois à Getafe.

Le Real Madrid a parfaitement entamé son année 2020, samedi après-midi, avec une victoire sur la pelouse de Getafe. Mais Zizou en est conscient, ce n’était pas le match le plus abouti de ses troupes cette saison. "Nous nous sommes battus et nous avons su gagner en équipe. C’était un match difficile et différent pour nous, mais il faut savoir accepter ces matchs-là", explique le coach du Real sur le site officiel de son club.

C'est mon gardien.

Sérieusement bousculés en première période, le Real a, à nouveau, pu compter sur Thibaut Courtois pour tenir le zéro et finalement émerger. "Il nous a sauvés sur deux ou trois situations en première période", confirme Zinedine Zidane.

Un entraîneur évidemment satisfait du rendement de son gardien depuis le début de la saison (16 matchs, 11 clean sheets) : "Il est important pour l’équipe et il le démontre depuis un bout de temps. C’est mon gardien, c’est le meilleur et je n’ai aucun doute là-dessus."