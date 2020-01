Benito Raman : "L'Euro avec les Diables reste un objectif, je continue d'y croire"

Les choses roulent pour l'attaquant de Schalke 04 qui pointe cette saison en haut de classement. Raman semble s'épanouir dans sa nouvelle formation et continue sa progression, en gardant les Diables en tête...

C'est au terme de la rencontre amicale perdue par Schalke 04 (1-0) face à Saint-Trond que Benito Raman s'est confié à sporza : "Notre stage n'est pas intense physiquement, l'accent est surtout mis sur les choses qui n'étaient pas bonnes lors du premier tour. Mais notre début de saison était très bon malgré le nouveau coach, les nouveaux joueurs, et le nouveau style de jeu à assimiler."

Pour sa troisième saison en Allemagne, sa progression semble bien se poursuivre : "Avec Düsseldorf, j'ai eu du mal au début, mais je me suis adapté ensuite. A Schalke, c'était aussi difficile au début, mais finalement cela va mieux."

Prochaine étape ? "Les Diables. C'est un objectif. Après y avoir goûté on veut y retourner. Je pense qu'entre 16 et 17 joueurs sont déjà certains de leur place, mais il en reste encore quelques unes à prendre. Et qui sait ce qui est possible. Un joueur peut se blesser ou être en méforme, et c'est là qu'il faut répondre présent... L'Euro avec les Diables reste un objectif, je continue d'y croire."