C'est signé : le RWDM annonce son quatrième renfort de l'été

Ali Loune a rejoint aujourd'hui le RWDM Brussels. Il débarque en provenance du FC Nuremberg, où est parti Mickaël Biron.

Le RWDM a beau ne pas encore avoir de nouvel entraîneur, le club avance sur le marché des transferts. Après Madiou Keita (Auxerre B), Olivier Dumont (Saint-Trond) et Tibo Persyn (FC Eindhoven), une quatrième recrue a été annoncée.

Il s'agit d'Ali Loune, un milieu de terrain marocain de 20 ans, qui débarque du FC Nuremberg. Un joli chassé-croisé puisque Mickaël Biron a justement rejoint le club bavarois en provenance de Molenbeek il y a peu.

Prendre de la bouteille en D1B

Au Stade Machtens, Loune devrait être un renfort utile au futur entraîneur pour compléter son milieu de terrain, orphelin de Shuto Abe (retourné au Japon pour raisons personnelles), Alexis De Sart et Islamdine Halifa.

Ali Loune est né et a grandi en Allemagne. Il a passé le plus clair de sa formation à l'Eintracht Franfort et à fini son écolage à Nuremberg, c'est également là qu'il a effectué ses débuts professionnels lors de la saison 2023/2024.

Mais la concurrence était telle que Nuremberg l'a prêté en troisième division la saison passée, lui permettant d'enchaîner les rencontres. C'est désormais au RWDM que cet international U20 marocain doit prendre de l'épaisseur.