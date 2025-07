C'est désormais officiel : Mile Svilar a pris sa décision concernant son avenir

Il était très courtisé par de grands clubs européens, mais Mile Svilar a pris sa décision. Le gardien de but belge a prolongé à la Roma.

Il ne manquait plus que l'officialisation, et la voilà. Mile Svilar (25 ans), brillant la saison passée avec la Roma, avait décidé il y a plusieurs semaines déjà de ne pas quitter la Ville éternelle, et d'y prolonger son contrat avec revalorisation salariale massive à la clef.

C'est désormais confirmé : le gardien de but belgo-serbe a prolongé son contrat jusqu'en 2030 à Rome et devrait y toucher environ 4 millions d'euros annuels, privilégiant la continuité plutôt qu'un transfert au Bayern de Munich ou à l'AC Milan.

Svilar est arrivé dans la capitale italienne il y a trois ans maintenant. D'abord n°2 sous José Mourinho, c'est Daniele De Rossi qui a estimé Svilar prêt à prendre la place de titulaire en seconde partie de saison 2023-2024, et l'ancien de Benfica et d'Anderlecht a prouvé le mériter.

La saison passée, Mile Svilar s'est imposé comme une référence à son poste dans un championnat réputé pour la qualité de ses gardiens de but. Au point d'intéresser le Bayern de Vincent Kompany, à la recherche d'un vrai successeur à Manuel Neuer. Rapidement, cependant, il est apparu que le portier souhaitait rester à Rome, et un accord a été trouvé assez vite.

Malheureusement pour Rudi Garcia, il faudrait un énorme retournement de situation pour que Mile Svilar fasse profiter l'équipe nationale belge de ses qualités. International serbe (1 cap), il s'est vu refuser par la FIFA un nouveau changement de nationalité en 2024, malgré une ultime tentative de Domenico Tedesco.