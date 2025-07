Une erreur de jugement d'Anderlecht ? L'avis clair d'un ancien de la maison qui soulève encore un peu plus le débat

Ces derniers mois, Anderlecht a piétiné offensivement. Les Mauves ne manqueraient-ils pas des inspirations d'Anders Dreyer ?

Anderlecht a-t-il vraiment considéré Anders Dreyer à sa juste valeur ? Il y a un an, le Danois et revenu hors-forme de l'Euro et a à nouveau essuyé les critiques. Sa saison à 21 buts et 9 assists n'était-elle qu'un feu de paille ?

L'ailier droit avait sorti les Mauves de situations mal embarquées à plusieurs reprises, avec des inspirations dont il a le secret, à base de frappes enroulées du pied gauche. Mais dans ses moins bons jours, sa faculté à disparaître d'une rencontre lui a joué des tours.

L'attraction de la MLS

Reste qu'Anderlecht doit se mordre les doigts d'avoir laissé filer son Danois pour à peine cinq millions l'été dernier. Une somme qui aurait été sans aucun doute plus conséquente six mois plus tôt...et qui paraît toujours bien trop basse six mois plus tard.

C'est que depuis son arrivée en MLS, Dreyer cartonne. Le natif de Bramming en est à 9 buts et 13 assists en 21 matchs. Le championnat américain est fou de sa nouvelle recrue, décisif en moyenne à chaque rencontre.

Ancien Anderlechtois lui aussi, Sacha Kljestan n'a d'ailleurs pas hésité à en faire son MVP après trois mois de compétitions. L'attachant moustachu a placé Dreyer en première position devant Evander et un certain Lionel Messi. De quoi encore un peu plus enfoncer le clou du côté du Lotto Park.