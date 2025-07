Ivan Leko prêt à refaire le même coup que l'été passé au Standard ? La Gantoise pourrait surprendre à son tour

Le noyau gantois commence à saisir à qui il a à faire avec Ivan Leko. Cette intersaison de transition peut également être bénéfique à certains jeunes.

Ivan Leko ne le cache pas : il attend encore du renfort à La Gantoise. Les Buffalos n'ont pour l'heure transféré qu'un seul joueur, Wilfried Kanga, bien connu du nouveau T1 gantois. C'est précisément dans le secteur offensif que l'entraîneur croate veut changer les choses.

"Nous avons besoin de plus de qualité. Plus de buts et de passes décisives. En Belgique, il faut marquer 70 buts si l'on veut faire une bonne saison. Et nous n'avons pas de quoi atteindre ce chiffre dans notre noyau. Avec Wilfried Kanga, il y a plus de concurrence maintenant, Max Dean revient toujours, mais il ne s'agit pas seulement des attaquants. Les milieux de terrain doivent marquer plus, les ailiers aussi, et ce n'était pas le cas la saison dernière", explique Leko au Nieuwsblad.

Lors des premiers amicaux, La Gantoise a été aperçue en 4-4-2, un schéma qui diffère quelque peu par rapport aux dernières saisons : "Normalement, je préfère une défense à trois, mais la formation dépend aussi des profils qui sont présents. Et finalement, la façon de jouer est plus importante pour moi que le système. Je veux de l'énergie, de l'agressivité, de la verticalité, des duels. Selon l'ADN de La Gantoise, comme les entraîneurs étaient là avant moi".

Une place pour les jeunes ?

Au Standard, Ivan Leko avait également dû s'adapter à son noyau. Cela avait permis à des jeunes comme Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Matthieu Epolo ou Léandre Kuavita de s'imposer en équipe première. Des jeunes de qualité, il y en a également à Gand : l'équipe U23 vient justement d'être sacrée en D1 VV pour évoluer en D1B la saison prochaine.

C'est d'ailleurs un jeune du cru, Tibe De Vlieger, qui a impressionné Leko en renseignant les meilleurs résultats aux tests physiques de présaison. "Je ne savais pas qu'il avait ces capacités physiques. Cela joue forcément pour lui. J'aime les jeunes qui sont intelligents, qui comprennent vite".

Le profil de Mohammed El Adfaoui, un meneur de jeu de 17 ans, l'a également séduit : "Il a un bon pied gauche et joue verticalement. Physiquement, il est très bon pour son âge. Je suis agréablement surpris. Mais il est jeune, donc c'est normal qu'il ait des hauts et des bas".