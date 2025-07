Marco Ilaimaharitra n'a pas hésité : "Vu la fin à Charleroi, c'était encore plus facile de choisir le Standard"

Parmi les neuf recrues estivales du Standard, c'est sans doute l'arrivée de Marco Ilaimaharitra qui a fait le plus de bruit. Le milieu de terrain malgache a toujours eu beaucoup de respect pour Sclessin et se réjouit de pouvoir y jouer sous les couleurs des Rouches.

Le stage d'été au Touquet offre à la presse présente sur place l'occasion de rencontrer pour la première fois les nouvelles recrues des Rouches. Après Adnane Abid mardi et Tobias Mohr jeudi, c’est Marco Ilaimaharitra qui s’est exprimé sur ses premières impressions sous ses nouvelles couleurs.

"C'est un très bon groupe, les gens sont très sympas et très avenants. J'avais plutôt l'habitude d'intégrer les nouveaux, c'est cette fois à moi de m'intégrer. Je ne suis pas un grand bavard, mais devoir un peu démarcher pour ouvrir la conversation au début, ce n'est pas plus mal."

Dès que Marc Wilmots m'a appelé, je voulais venir au Standard"

L'ancien capitaine de Charleroi a quitté le club à l’issue de la saison 2023-2024. Resté six mois sans contrat, il a finalement rejoint Courtrai en janvier. Dès que le Standard l’a contacté, le transfert s’est bouclé en moins de 24 heures.

"C'était particulier. Le jour où Marc Wilmots m'a appelé, j'étais à l'hôpital pour quelqu'un de ma famille. Ce n'était pas grave, mais il a dû se dire que je n'avais pas très envie de venir, car je n'étais pas très expressif. Mais dans ma tête, c'était déjà 'go', je voulais y aller. J'étais un peu surpris, car je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi tôt. C'est le transfert le plus rapide de ma carrière. Le fait que le Standard m'appelle maintenant a aussi prouvé que je n'ai pas dormi à Courtrai."

Marco Ilaimaharitra n'avait besoin de rien d'autre pour être convaincu

Convaincu rapidement, Ilaimaharitra, déjà séduit par Sclessin du temps où il portait le maillot de Charleroi, se réjouit désormais de pouvoir évoluer devant un public qu’il estime proche de ses valeurs.

"Avec le nombre de fois où j'ai joué contre le Standard, je sais à quoi m'attendre. Il y a eu les mots 'nouvelle direction' et 'nouveau projet', le fait que je pouvais apporter mon expérience et mon leadership et ça donnait envie, même si je n'avais pas besoin d'être convaincu puisque je l'étais déjà. Si je peux faire partie du projet qui rend au Standard son lustre d'antan, c'est tant mieux."

En venant jouer au Standard, il y a toujours eu une partie de moi qui se disait que ce serait encore plus kiffant d'être de l'autre côté"

"Le public du Standard est comme moi. Quand ils sont là, ils donnent tout sans tricher, c'est un public de passionnés. Ça colle à ma mentalité et ma façon d'être. En venant jouer au Standard, en voyant les tifos et le public, il y a toujours eu une partie de moi qui se disait que ce serait encore plus kiffant (sic.) d'être de l'autre côté, même si c'était déjà motivant en tant qu'adversaire."

Son arrivée n’a cependant pas fait l’unanimité. L’international malgache a reçu de nombreux messages, tant de supporters de Charleroi que du Standard, mais dans l’ensemble, les retours ont été plus positifs que ce qu’il avait imaginé. Dès qu’il a raccroché avec Marc Wilmots, sa décision était prise.

"Je sais que sur les réseaux, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Mais j'ai été agréablement surpris, j'ai reçu plus de messages positifs que négatifs. J'ai eu quelques messages négatifs, mais plutôt du côté Carolo. Il y en a eu quelques-uns de supporters du Standard aussi, ce que je peux comprendre, mais j'ai été agréablement surpris."

Tout le monde a vu comment ça s'était terminé à Charleroi et ça a été encore plus facile de faire ce choix"

Le fait d’avoir porté le brassard à Charleroi n’a pas pesé lourd dans sa réflexion. "Ça fait partie du passé, c'est un moment de ma vie que je ne peux pas effacer. Tout le monde a vu comment ça s'était terminé et ça a été encore plus facile de faire ce choix. Le projet du Standard est celui qu'il me fallait."

Le médian, qui fêtera ses 30 ans le 26 juillet, entend bien contribuer à la relance du club liégeois, qui traverse une période difficile ces dernières saisons. Il veut surtout retrouver du plaisir sur le terrain.

"J'arrive dans un club qui veut se relancer car il n'a pas connu ses meilleures années récemment, j'aimerais apporter mon expérience et ma pierre à l'édifice. Un côté revanchard ? Oui et non. Il y a toujours ce côté qui veut faire fermer des bouches, je sais que le transfert a beaucoup fait parler. Je veux surtout reprendre du plaisir, jouer devant un grand public et au top."

Il ne souhaite pas être simplement de passage

Marco Ilaimaharitra s’est engagé pour deux saisons avec une option pour une troisième. Formé en grande partie à Sochaux, où il a évolué de 2008 à 2017 et où il a connu ses débuts en professionnel, il a ensuite porté le maillot de Charleroi durant sept saisons. Il pensait initialement que cette aventure serait plus brève, mais il est habitué aux longs séjours dans un club et vise aussi la stabilité au Standard.

"Il y a beaucoup de choses qui ont fait que mon passage à Charleroi a duré aussi longtemps. Je ne pensais pas rester autant d'années là-bas en signant, mais il y a eu des aléas. À Courtrai, j'avais une option d'une année dans mon contrat qui aurait été activée si on se sauvait. J'y serais donc encore cette saison. Puis, le projet du Standard est arrivé et ce n'est pas pour rester quelques mois puis partir. Je cherchais de la stabilité."

Le coach veut que j'apporte de la présence dans le rectangle"

Il pourra compter sur une bonne relation avec son entraîneur, Mircea Rednic, pour réussir son intégration. Ilaimaharitra apprécie particulièrement sa proximité avec les joueurs, ce qu’il n’a pas toujours connu auparavant.

"J'aime bien les principes du coach, j'entends que c'est beaucoup plus offensif que l'année dernière. Il m'a dit aussi que pour lui, milieu défensif n'existait pas vraiment, je suis milieu de terrain et il veut que j'apporte de la présence dans le rectangle. Il me charrie en disant que je dois marquer des buts, et ça me plaît bien. C'est plus facile d'avoir un coach aussi proche des joueurs. Quand il doit te dire quelque chose, il va le faire. Il est très direct et c'est ce qu'il faut."

Ilaimaharitra veut commencer avec une victoire chez les Rouches... le jour de ses 30 ans

Motivé et ambitieux, Ilaimaharitra espère contribuer au retour du Standard au premier plan. Et s’il ne veut pas accorder une importance démesurée aux matches contre Charleroi, ceux-ci auront malgré tout une saveur particulière cette saison.

"On m'a bien sûr envoyé des messages quand le calendrier est sorti. Je regrettais de ne pas les avoir retrouvés l'année dernière, ils ont rencontré Courtrai juste avant que je n'arrive. Ça a une place importante dans ma tête, mais ce n'est pas le plus important. Le 26, le jour de mon anniversaire, si on pouvait commencer avec une victoire à la RAAL, ce serait le plus important." La deuxième et dernière partie de notre entretien avec Marco Ilaimaharitra sera publiée dans quelques minutes.