David Hubert prend ses marques à Louvain : une préparation corsée et les adieux à l'un des poissards du noyau

Louvain continue sa préparation en Angleterre. Les Universitaires ont également pris congé d'Emmanuel Toku.

Jusqu'à dimanche, Louvain prépare la saison prochaine du côté de Seagrave, le complexe d'entraînement de Leicester City, également détenu par King Power. Le noyau s'astreint deux séances d'entraînement par jour et conclura sa semaine anglaise par un amical contre les Foxes.

De quoi permettre à David Hubert d'apprendre à connaître son groupe : "Les garçons travaillent dur et bien. Je suis satisfait de l'intensité et de la qualité sur le terrain. Cela confirme les résultats des premières semaines d'entraînement à Louvain. Nous nous entraînons dur et souvent, mais les joueurs assimilent bien la situation. De plus, notre staff technique et médical suit le groupe de près. Il est important d'être prêt pour le début de la saison", explique-t-il sur le site du club.

Contrat rompu pour Emmanuel Toku

Le nouveau T1 des Louvanistes n'avait pas disposé d'une telle préparation avec le noyau d'Anderlecht : "Un stage est essentiel à la préparation. On est ensemble pendant une semaine, ce qui permet de communiquer clairement au groupe ce qu'on attend d'eux. On peut aussi observer les joueurs, apprendre à les connaître et créer une dynamique de groupe. Enfin, c'est aussi l'occasion idéale d'intégrer les nouveaux joueurs".

Le club a également annoncé le départ d'Emmanuel Toku. Le contrat du milieu de terrain ghanéen a été résilié. Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais le garçon avait tout de même coûté un million d'euros en janvier 2023, à son arrivée du championnat bulgare.

Mais il a eu le malheur de gravement se blesser lors de sa première apparition contre La Gantoise. Après cela, il n'a fait que monter deux fois au jeu. Louvain l'a alors prêté à Aalborg (où il n'a pratiquement pas joué) puis dans le championnat chypriote. Le club s'est résolu à ne pas récupérer son investissement, Toku ne reviendra plus au sein du groupe.