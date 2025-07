L'Antwerp confirme le départ d'un cadre de plus : "Il doit partir, car son remplaçant est déjà là"

L'Antwerp veut absolument se séparer de Senne Lammens. Le Matricule 1 a anticipé son départ en accueillant Taishi Nozawa.

L'Antwerp a déjà perdu plusieurs cadres cet été avec la retraite d'Alderweireld et les départs de Chery et Odoi, mais s'y était préparé. Et le club est également préparé au départ de son gardien de but Senne Lammens, qui a pris une autre ampleur la saison passée.

Récemment, nous vous évoquions l'intérêt concret du Galatasaray, qui cherche un remplaçant à Muslera. Les Turcs se seraient rendus en Autriche, où l'Antwerp est en stage, pour discuter avec le joueur et le club.

Marc Overmars ne s'en est pas caché : des discussions ont bel et bien lieu, et Galatasaray n'est pas le seul club sur le coup. "Des choses comme ça peuvent se concrétiser d'un jour à l'autre. Je ne vais pas tourner autour du pot : de nombreux clubs s'intéressent à Lammens", déclare-t-il dans la Gazet van Antwerpen.

Et le Great Old a déjà anticipé ce départ probable, puisque Taishi Brandon Nozawa est arrivé en provenance du FC Tokyo, et s'est vu promettre un rôle de n°1. Pour Overmars, ça ne fait aucun doute : Senne Lammens doit partir.

"Son transfert doit se concrétiser, car nous avons déjà accueilli son remplaçant. Nous aimerions ne pas revivre le scénario Butez-Lammens", espère le directeur sportif de l'Antwerp. À l'époque, Jean Butez devait partir, mais est finalement resté et s'est retrouvé relégué hors du noyau A au profit de Lammens.