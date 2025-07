Anderlecht veut s'en séparer, mais un excédentaire a refusé une offre

Au vu de l'embouteillage au milieu de terrain, il est quasi-certain que Majeed Ashimeru ne sera plus anderlechtois d'ici à la fin de l'été. Mais l'offre d'Antalyaspor a été jugée insuffisante.

Olivier Renard a beaucoup fait dans le sens des arrivées depuis le début de l'été, mais la deuxième étape du mercato d'Anderlecht sera désormais de dégraisser. Soit en réalisant de grosses ventes, soit en se séparant de joueurs surnuméraires, car Besnik Hasi a emmené 35 joueurs en stage et va devoir trancher dans le vif.

Majeed Ashimeru arrive donc en fin de course au RSCA. Le Ghanéen a prolongé l'année passée jusqu'en 2027, preuve que le club a longtemps cru en lui, mais ses blessures récurrentes l'ont empêché d'exprimer son plein potentiel et de s'imposer dans l'entrejeu.

Les arrivées combinées de Saliba, Hatenboer et Llansana, sans parler de la percée de Nathan De Cat, laissent Ashimeru loin derrière dans la hiérarchie, et le salaire du médian ghanéen ne justifie pas de le garder dans ces conditions. Il est à vendre, et une offre d'Antalyaspor a été émise plus tôt cette semaine.

Mais le Nieuwsblad révèle que Majeed Ashimeru devra attendre un peu plus longtemps avant de se relancer ailleurs : l'offre du club turc a été jugée insuffisante par le joueur - et non pas par le club, qui ne lui mettra pas de bâtons dans les roues.

Majeed Ashimeru vaut encore 1,5 million selon Transfermarkt, mais Anderlecht pourrait en accepter bien moins et veut surtout se séparer du salaire du joueur, trop important selon les normes actuelles surtout compte tenu de son rôle.