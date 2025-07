Ça brûle : le Club de Bruges tout proche de l'un des transferts les plus chers de son histoire

Le Club de Bruges devrait bientôt pouvoir accueillir Aleksandar Stankovic. Un accord se rapproche avec l'Inter Milan.

Au Club de Bruges, les dossiers les plus chauds concernent l'entrejeu. Ardon Jashari est sur le départ, les Blauw en Zwart visent Aleksandar Stankovic (Inter Milan) pour le remplacer, les tractations sont en cours depuis quelques semaines.

Bob Madou et Dévy Rigaux se sont rendus à Milan jeudi pour discuter avec les Nerazzurri, et semble porter ses fruits. Des constructions spéciales ont même été évoquées.

Le successeur de Jashari accueilli avant même le départ du Suisse ?

L'Inter aurait proposé de payer 30 millions d'euros plus Stankovic pour Ardon Jashari. Mais le Suisse ne veut rejoindre que l'AC Milan.Par la suite, une offre de 22 millions d'euros plus Stankovic a été faite pour Joel Ordonez, mais cette transaction ne se fera pas non plus. Stankovic semble toutefois se diriger vers le Club de Bruges.

Het Laatste Nieuws annonce ce soir que Bruges s'est mis d'accord avec l'Inter pour un transfert à hauteur de dix millions d'euros. Les deux directions doivent seulement encore s'accorder sur la clause de rachat voulue par l'Inter. Le Club veut la fixer à 30 millions, trop pour son interlocuteur italien.

Si l'opération se concrétise malgré tout comme attendu, cela ferait du fils de Dejan Stankovic le troisième transfert entrant le plus cher de l'histoire du Club de Bruges derrière Roman Yaremchuk (17 millions) et Igor Thiago (11 millions).