Le Club de Bruges freiné, Genk cartonne, Rousseau sur sa lancée de l'Olympic : le point sur les amicaux du jour

Aux quatre coins du pays, la préparation bat son plein. Petit coup d'oeil sur les matchs amicaux de nos clubs.

Le Club de Bruges a joué cette après-midi son troisième match amical de la présaison. À Roulers, les Blauw en Zwart ont partagé (1-1) contre le Rakow Czestochowa, vice-champion polonais. Les Polonais ont bien commencé et ont marqué après une minute de jeu.

Les visiteurs étaient bien dans le match et auraient dû mener 0-2 après un quart d'heure de jeu. Ludovit Reis a offert une passe négligée à Plavsic, mais heureusement pour le Club, ce dernier a manqué le cadre. Après 20 minutes de jeu, Reis s'est racheté et a égalisé. Déjà buteur contre les Rangers, le Néerlandais continue de s'affirmer.

Malines et Genk montent en puissance

De son côté, Malines s'est montré plus prolifique en l'emportant 5-2 contre les Go Ahead Eagles, récents vainqueurs de la Coupe des Pays-Bas. Nikola Storm s'est distingué en plantant un triplé. Retrouvera-t-il enfin son meilleur niveau cette saison ? Genk a fait presque aussi bien, avec une victoire 4-2 contre Hannovre. Les buts du Racing sont signés Hyeon-gyu, Mujaid Sadick et Tolu Arokodare (auteur d'un doublé).

Fait surprenant dans un match amical, le Cercle de Bruges a réussi à devoir évoluer pendant une heure en infériorité numérique suite à l'exclusion de Valy Konaté. Et en plus, sa carte rouge était face à Monaco, l'équipe partenaire des Groen en Zwart. Malgré cela, les Brugeois ont longtemps tenu face à Takumi Minamino, Krepin Diatta et consorts. Monaco a tout de même fini par inscrire le seul but de la rencontre dans le dernier quart d'heure.

Enfin, notons la victoire de Westerlo contre le Patro Eisden (2-1). Sous les yeux de Nabil Dirar, Leandro Rousseau a ouvert la marque pour les visiteurs, avant que les Campinois n'émergent dans le dernier quart d'heure grâce à un doublé de Matija Frigan. Même score pour l'Antwerp qui a également renversé la situation en deuxième mi-temps contre les Danois de Nordsjaelland grâce à Vincent Janssen (sur penalty) et Mahamadou Doumbia.