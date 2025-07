Le départ de John Textor n'y aura rien changé : l'un de ses clubs est exclu d'une Coupe d'Europe

John Textor a vendu ses parts au sein de Crystal Palace à son collaborateur Woody Johnson afin d'éviter que la copropriété prive Lyon ou le club anglais d'Europa League. En vain...

Décidément, le navire Textor prend l'eau de toutes parts. Après avoir été forcé de quitter la présidence de l'Olympique Lyonnais pour éviter la rétrogradation du club en Ligue 2 sur tapis vert, et avoir dans une moindre mesure dû abandonner le changement de nom du RWDM en Daring Brussels, l'homme d'affaires américain vient de subir un camouflet à Crystal Palace.

Un club où, pourtant, il n'est désormais plus en position décisionnaire : John Textor a vendu ses parts (45%) à Woody Johnson, copropriétaire de Crystal Palace et propriétaire des New York Jets. L'objectif : éviter les accusations de copropriété entre Lyon et Palace, qui devaient disputer l'Europa League, ce que l'UEFA interdit pour éviter les conflits d'intérêt.

Mais alors que la vente des parts de Textor doit seulement être entérinée dans les jours à venir, le verdict est tombé : Crystal Palace ne pourra pas disputer l'Europa League. Vainqueur de la FA Cup, le club londonien aurait dû accéder directement à la phase de ligue de la C3.

Finalement, suite notamment au maintien de l'OL en Europa League malgré ses soucis financiers, les Eagles ont été rétrogradés en Conference League. C'est Nottingham Forest, 7e de Premier League, qui pourrait remplacer Crystal Palace en Europa League - tout bénéfice pour Matz Sels, donc.

Le Daily Mail précise cependant que Crystal Palace est particulièrement mécontent de cette décision et envisage de saisir le Tribunal d'Arbitrage du Sport (TAS) afin de pouvoir tout de même disputer la C3. La FA Cup remportée cette année est le premier trophée de l'histoire du club.