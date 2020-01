L'IFAB réagit aux problèmes du VAR : "Ne changer une décision qu'en cas de certitude !"

Le VAR est très critiqué ces dernières semaines en Premier League suite à certaines décisions particulièrement polémiques, se jouant à un centimètre. L'IFAB, l'International Board régissant les lois du jeu, a réagi.

L'IFAB a affirmé qu'elle ne comptait pas intervenir pour modifier les règles selon lesquelles le VAR était utilisé, malgré les polémiques récentes ayant eu lieu, principalement en Premier League, et liée à des interprétations particulières du règlement mis en place.

La règle concernant le hors-jeu, notamment, a été pointée du doigt et Lukas Brud, secrétaire de l'IFAB, s'est exprimé via l'agence Reuters : "Nous ne pensons pas qu'il soit temps de changer la règle. Mais nous devons nous concentrer sur la formation et l'éducation, veiller à la cohérence de l'application de cette règle du VAR et du hors-jeu", déclare-t-il.

Seulement "en cas de 100% de certitude"

Brud a cependant tenu à rappeler un point essentiel de l'utilisation du VAR : "Il faut rappeler aux gens les principes de base : si la décision initiale ne peut pas être annulée avec 100% de certitude, il faut la laisser telle quelle".