MPH a fait confiance à Nicolas Raskin durant le stage hivernal : "Parfois, il retombe un peu dans ses travers, mais il évolue"

Nicolas Raskin a eu le temps de montrer ses qualités durant le stage hivernal des Rouches. En plus des entraînements, le jeune milieu de terrain de 18 ans a disputé l'équivalent de presqu'un match et demi ces derniers jours.

Contre Dortmund, on a pu voir le jeune liégeois disputer toute la première mi-temps. Bien organisé, Raskin a tenu son rôle de remplaçant de Samuel Bastien, bien qu'encore beaucoup moins incisif que ce dernier.

Pour le deuxième match de préparation du Standard de Liège, Michel Preud'homme a accordé 84 minutes de temps de jeu à son milieu central. Contre Zwolle, il a de nouveau livré une partie correcte.

Son coach s'est exprimé à son sujet, pour le journal Le Soir, en ses termes : "Raskin ? Comme tous les jeunes, on les entraîne et ils sont appelés, à un moment, à avoir du temps de jeu. Nicolas a dû apprendre le schéma et il s’améliore. Parfois, il retombe un peu dans ses travers, mais il évolue. Lorsque j’arrive dans un club, je donne à manger. Certains mangent très vite quand ils ont des qualités, puis ils partent. D’autres mangent très vite et partiront peut-être à un moment. Certains mangent moins vite, chez les jeunes surtout, mais cela fait partie d’un processus".