Retour au pays pour Gary Kagelmacher?

Le Courtraisien est très suivi dans son pays d'origine.

Gary Kagelmacher fait partie des cadres du vestiaire à Courtrai et dispute une très solide saison. Auteur, notamment, du but qui a permis aux Kerels de valider leur billet pour le dernier carré de la Coupe, l'Uruguayen forme surtout une redoutable paire défensive aux côtés de Tuta et il n'a d'ailleurs manqué que deux rencontres de championnat depuis le coup d'envoi de la saison.

Mais ces performances en font un joueur très convoité dans son pays. Selon les informations du Nieuwsblad, Penarol, actuel leader du championnat uruguayen, va tout faire pour tenter de rapatrier le défenseur central à Montevideo. Le KVK va-t-il saisir l'occasion pour laisser filer un joueur qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain?