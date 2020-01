Hans Vanaken élu Soulier d'Or 2019 !

Le gala du Soulier d'Or 2019 a donné son verdict : c'est le Brugeois Hans Vanaken qui s'est succédé à lui-même.

Hans Vanaken s'est succédé à lui-même : le Soulier d'Or ne change pas de propriétaire et reste dans le giron du FC Bruges qui a vu son meneur de jeu remporter son second trophée ce mercredi, au gala du Soulier d'Or à Puurs. Vanaken devance son grand concurrent Dieumerci Mbokani d'une courte tête (19 points), tous deux devançant largement Ruslan Malinovskiy qui a pris tous ses points sur le premier tour. Le trophée a été remis à la star brugeoise par Vincent Kompany.

Le quatrième dans l'histoire

Hans Vanaken devient avec ce trophée le quatrième joueur de l'histoire du Soulier d'Or à se succéder à lui-même après Paul Van Himst (1960, 1961), Wilfried Van Moer (1969, 1970) et Jan Ceulemans (1985, 1986). Il est couronné pour sa superbe année 2019 durant laquelle il a porté le FC Bruges, que ce soit lors des PO1 la saison passée (3 buts, 4 assists) ou cette saison, durant laquelle il compte déjà 13 buts toutes compétitions confondues, dont 9 en championnat et un en Ligue des Champions face au Real Madrid.

Le titre de Hans Vanaken ponctue une vraie razzia brugeoise puisque les Blauw & Zwart ont remporté les trophées de Coach de l'année (Philippe Clément), Gardien de l'année (Simon Mignolet) et Plus beau but de l'année (Clinton Mata).

C'est d'ailleurs la confirmation d'une incroyable domination du FC Bruges sur le football belge : Vanaken soulève là le quatrième Soulier d'Or consécutive pour les Blauw & Zwart, après José Izquierdo (2016), Ruud Vormer (2017) et donc Vanaken lui-même (2018).