Que du lourd: le solide challenge qui attend Charleroi avant les playoffs

Hormis Eupen, où Charleroi tentera de reprendre sa marche en avant ce week-end et Courtrai, qui ponctuera la phase classique des Zèbres mi-mars, Charleroi n'aura que des candidats au top 6 sur sa route, d'ici la fin de la saison.

Malines, Bruges, Genk, Zulte Waregem, l’Antwerp, le Standard et la Gantoise se dresseront successivement sur le chemin des Zèbres entre janvier et mars. C’est dire l’ampleur de la tâche qui attend les hommes de Karim Belhocine pour valider leur place en playoffs 1 et tenter de rester le plus haut possible dans le classement.

Le leader à deux reprises

Et si Charleroi a, sans aucun doute, parmi tous les prétendants au top 6, le calendrier le plus compliqué, c’est aussi parce que les Zèbres, qui sont les seuls dans le cas, n’ont pas encore croisé le Club de Bruges, cette saison.

Il faudra donc se mesurer à l’autoritaire leader du championnat à deux reprises à quelques semaines d’intervalle: le mercredi 29 janvier, au stade du Pays de Charleroi d’abord, puis le 23 février au Jan Breydel.

Série en cours

Pourtant et avant de se lancer dans ce qui s’apparente à de véritables travaux d’Hercule, le Sporting de Charleroi peut s’avancer confiant sur le dernier tiers de sa phase classique. Parce que les Zèbres n’ont plus été battus depuis le 4 octobre en championnat (série de onze matchs sans défaites), qu’ils n’encaissent presque plus (quatre buts concédés sur ces onze rencontres) et que les éléments offensifs comme Massimo Bruno, Kaveh Rezaei ou encore Ali Gholizadeh avaient trouvé leur rythme de croisière avant la trêve.

Bilan positif

Mais Charleroi peut aussi entamer son sprint final avec confiance, parce que les résultats ont été positifs contre les adversaires en approche. Parmi les huit clubs qui croiseront une deuxième fois la route des Zèbres dans les prochaines semaines, un seul, Zulte Waregem est parvenu à faire tomber le Sporting de Karim Belhocine.

Il faudra évidemment se déplacer au Bosuil et à la Ghelamco, où l’Antwerp et la Gantoise sont intraitables, mais les 13 points sur 24 conquis par les Zèbres lors du premier tour contre leurs prochains adversaires prouvent que le Sporting a les armes pour lutter contre les gros calibres du championnat et c’est justement ce que les Carolos voudront confirmer avant les playoffs...