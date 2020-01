Messi veut reculer dans le jeu et annonce : "Je vais commencer à moins marquer"

A 32 ans, l'Argentin sent qu'il va devoir petit à petit s'adapter aux exigences de son corps. Mais Messi a déjà trouvé la solution pour combler une éventuelle perte d'explosivité ou de vitesse.

Pour le média Dazn, la star des Blaugrana reconnaît qu'il va certainement marquer de moins en moins. Dès lors, il se concentrera à (re)devenir un pur 10, reculant dans le jeu et mettant en avant ses qualités créatives, son sens de l'organisation et son coup de patte de génie.

Au cours de l'entretien, Messi a précisé cette volonté de changer dans un avenir proche sa façon de jouer, et surtout, de faire jouer ses partenaires : "Je pense de moins en moins à marquer des buts. Je commence à reculer de plus en plus sur le terrain afin d’être plus impliqué dans la création du jeu plutôt que dans la finition. Bien sûr, j’aime marquer et si j’en ai l’opportunité, je le ferai. Mais à chaque fois que je monte sur le terrain, je ne suis plus focalisé sur le fait de marquer des buts. Je pense plus au match en lui-même. Je n’ai jamais été obsédé par le fait de marquer. Je sais que les gens vont parler du fait que je vais commencer à marquer moins mais ça fait partie du jeu, de mon évolution en tant que joueur afin d’être le meilleur pour moi-même mais aussi pour l’équipe.