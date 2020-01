Un pétard qui a fait sortir Vincent Kompany de ses gonds: "Faire preuve de classe!"

L'attidue de quelques supporters, en fin de rencontre contre Bruges, n'a pas plu au capitaine du Sporting.

Vincent Kompany était particulièrement déçu après la défaite contre Bruges, dimanche soir, au Parc Astrid. Et ce n'est pas la prestation, plutôt correcte, de son Sporting, qui a fait sortir Vince The Prince de ses gonds, mais plutôt le comportement d'un ou plusieurs supporters dans les tribunes.

"Ça dépasse tout!"

La faute à un pétard, arrivé des tribunes et qui a explosé à quelques mètres de Simon Mignolet. Le capitaine bruxellois a directement été voir le kop anderlechtois: "J'ai parlé avec les ultras et ils m'ont dit que ça ne venait pas d'eux", explique-t-il à la RTBF.

Mais ça ne change pas grand-chose dans l'esprit de Vincent Kompany, d'autant que ça touche de près un de ses partenaires de l'équipe nationale. "Ça dépasse tout. Même si on est dans une situation difficile, on doit faire preuve de classe", conclut le capitaine mauve et blanc.