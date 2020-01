Malgré quelques minutes de jeu, un joueur de l'Antwerp ne veut pas partir

Avec Faris Haroun en tant que concurrent, vous avez peu de chance de jouer. Telle est la réalité que Martin Hongla doit accepter. Et pourtant il n'est pas occupé par un départ.

Hongla veut se battre pour sa place du côité de l'Antwerp. "J'ai reçu plusieurs offres de l'étranger au cours des dernières semaines, mais je me concentre entièrement sur l'Antwerp. C'est bien qu'il y ait encore des clubs qui pensent à moi, et qui sait, peut-être que nous devrons parler de ces clubs à l'avenir, mais je ne suis actuellement pas occupé par cela ", explique le médian à Het Gazet van Antwerpen.

Le matricule 1 ne veut pas non plus entendre parler d'un départ de son milieu de terrain camerounais. "Ici, ils disent qu'ils ont encore besoin de moi, et cela me motive. Ce n'est pas facile de bien commencer une saison, puis d'être mis sur le banc, mais je reste positif. Si vous commencez à être négatif, ce n'est pas bon pour vous et le club", a conclu Hongla.