Bruno Godeau quitte l'Excel Mouscron

Son transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures.

Bruno Godeau a donc disputé son dernier match avec l'Excel Mouscron, samedi soir, sur la pelouse de la Ghelamco Arena. Selon le Soir, son transfert sera officialisé en début de semaine et devrait rapporter 300.000 euros à l'Excel Mouscron.

Hasard du calendrier, Bruno Godeau rejoint le dernier club qu'il a affronté avec l'Excel. Il s'apprête à parapher un contrat de deux ans et demi avec la Gantoise. Le Bruxellois, formé à Anderlecht et passé par Zulte et Ostende, notamment, quitte le Hainaut après deux saisons et demi au cours desquelles il aura disputé 84 rencontres, inscrit trois buts et distillé trois passes décisives.