Drazen Brncic salue la prestation de son meilleur buteur

Le matricule 4 vit un très beau début d'année 2020 avec un six sur six. Après un victoire face au Patro Eisden, le FC Liège a pris la mesure de la Louvière Centre (2-1) ce dimanche.

"Le match était plus compliqué que la semaine dernière face au Patro. Les attentes étaient bien plus présentes et la Louvière Centre n'avait pas droit à l'erreur. D'ailleurs, ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde", souligne Drazen Brncic à l'issue de la rencontre avant d'évoquer le long round d'observation entre les deux équipes.

"Nous étions nerveux en première mi-temps. Nous voulions tout faire trop vite, peut-être un peu trop de précipitation. C'est là où nous devons encore progresser, il faut prendre le temps et ne pas forcer. Dominer le match, contrôler et ne pas commettre d'erreurs. Nous avons été plus agressifs en seconde période et cela a payé face à une équipe qui a été dangereuse durant toute la rencontre", souligne le coach des Sang et Marine qui a salué le doublé de Yadi Bangoura.

"Magnifique ce qu'il a fait, c'est ce qu'on demande à un buteur. Prise de responsabilités avec le penalty, il n'était pas le tireur désigné mais il le tire. Chapeau à lui. Puis sa son deuxième but avec sa tête ! Mais il peut encore s'améliorer et apporter plus à l'équipe. Un joueur précieux conscient de ce que l'équipe lui apporte aussi. Un véritable travail d'équipe", a conclu Drazen Brncic.