Officiel : Samatta rejoint la Premier League

Ce lundi soir, Aston Villa a officialisé la venue du buteur tanzanien. Samatta va rejoindre la ville de Birmingham pour quatre ans et demi. La blessure de Wesley a poussé les dirigeants des Villains à rapidement engager un renfort offensif. En effet, Keinan Davis était devenu le seul attaquant disponible. Le coach d'Aston Villa regrettait déjà en conférence de presse que Samatta ne puisse pas jouer dès ce mardi contre Leicester en Coupe de la Ligue anglaise.

Le buteur aura de nombreuses autres occasions pour se montrer. En attendant, il quitte le Limbourg en ayant inscrit 76 buts ! Le rêve d'Ally Samatta devient donc officiellement réalité. Il pourra évoluer en Premier League et claquer des buts dans son championnat préféré.

🇹🇿 #KaribuSamatta! 🇹🇿



We are delighted to confirm the signing of @Samagoal77_ on a four-and-a-half-year deal! ✍️



