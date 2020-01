Officiel : Tirpan quitte Lokeren pour rejoindre Ndongala et Quaresma

Mickaël Tirpan, bien connu des terrains belges, a décidé de quitter un Sporting Lokeren en crise financière, administrative et sportive.

Après être passé par Seraing, Mouscron et Eupen, le Bruxellois était venu s'installer à Lokeren. L'arrière droit a joué 43 rencontres sous la vareuse blanche et jaune. Suffisamment pour Tirpan, qui à 26 ans, peut encore avoir un avenir prometteur. Mais au Sporting Lokeren, c'était devenu compliqué. En effet, les joueurs s'en vont un par un, au vu de la situation sportive (dernier de D1B) et administrative du club (interdiction de transferts).

La spirale négative est en route. Mickaël Tirpan, joueur essentiel de l'effectif rejoindra la Turquie où il tentera de sauver le club de Kasimpasa en première division. Un club où évolue déjà Dieumerci Ndongala et le grand talent portugais, Ricardo Quaresma.