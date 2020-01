Transferts: nouveau record en 2019, les Belges ont la cote

Les chéquiers ont encore eu du travail en 2019.

Record encore battu. Pour la huitième année consécutive, les clubs du monde entier ont dépensé plus d'argent en 2019. 7,35 milliards de dollars, c'est la somme totale des mouvements enregistrés l'an dernier, soit 5,8% de plus qu'en 2018.

Et si ce sont les Brésiliens qui ont suscité le plus de convoitises (925 millions de dollars), les Belges occupent la quatrième place du classement par nation avec 500,4 millions de dollars de transfert. La France, deuxième et le Portugal, troisième, complètent le top 4.