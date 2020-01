Les supporters néerlandais catégoriques sur la BeNeLigue : "Le championnat belge est corrompu"

Alors que les plus grands clubs réfléchissent éternellement à la possibilité de rassembler les championnats belges et néerlandais, le collectif des supporters de nos voisins hollandais s'est clairement positionné contre.

Dans un communiqué retranscrit par Het Laatste Nieuws, le collectif s'exprime : "Nous sommes opposés à une éventuelle fusion. La Belgique a un championnat corrompu et il se passe d'autres choses folles". De nombreuses questions restées sans réponse embêtent les supporters : "Comment va-t-on attribuer les places européennes ?".

Autre problème pertinemment soulevé ; les supporters auront à réaliser des déplacements plus longs, et surtout, des rivalités n'auraient aucun sens. De l'autre côté de la frontière, de nombreuses voix s'étaient déjà levées contre ce projet de BeNeLigue. Etait pointé du doigt, également, le caractère aléatoire et injuste d'un tel projet. En effet, de nombreux clubs seraient lésés par ce projet, en étant tout simplement écartés du plus haut niveau. "Sur quels critères ? " demandent les supporters néerlandais.