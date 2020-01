Thomas Meunier sur Neymar : "C'est sensationnel, ce qu'il réalise"

Neymar a encore ébloui son monde ce dimanche face au LOSC. Thomas Meunier se réjouissait de compter un tel phénomène parmi ses coéquipiers ...

Si le PSG a été l'emporter (0-2) au Grand Stade de Lille ce dimanche, il le doit en bonne partie à Neymar, auteur des deux buts de son équipe. "Je ne vais pas dire qu'on s'y habitue, mais ... c'est malheureux que quand il ne mette qu'un seul but ou un assist, on se dit qu'il n'a pas fait un grand match. Alors que ce qu'il réalise ici, c'est sensationnel", estime Thomas Meunier au micro de L'Equipe après la rencontre.

"C'est la même chose pour Kylian (Mbappé) et Angel (Di Maria), ils sont toujours décisifs. On aura toujours besoin d'eux et c'est une énorme chance de les avoir parmi nous", conclut le Diable Rouge.