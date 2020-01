Denis Odoi juge le championnat belge : "Une Ligue qui fait office de tremplin"

Le défenseur évolue à Fulham depuis 2016. Après avoir découvert la Premier League avec les Cottagers, le joueur âgé de 31 ans évolue de nouveau en Championship.

Après être revenu sur ses deux saisons à Anderlecht, Denis Odoi a évoqué la Jupiler Pro League et son choix de rejoindre l'Angleterre.

Que reponds-tu aux gens qui affirment que le championnat belge est faible?

"Certes, il ne fait pas partie des championnats majeurs (Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre et Espagne), mais c'est un championnat très intéressant et d'un très bon niveau au sein duquel un jeune joueur peut y progresser et ensuite rejoindre une formation plus huppée. Une sorte de Ligue qui fait office de tremplin. En plus, je pense qu’il y a des très bons joueurs en JPL comme Hans Vanaken avec qui j’avais joué à Lokeren. C’est un top joueur, le meilleur du championnat depuis deux saisons comme l'attestent ses deux Souliers d'Or. Ndidi de Leicester City et Trossard de Brighton étaient à Genk par exemple avant de rejoindre la Premier League. Beaucoup de clubs suivent désormais le championnat belge."

Pourquoi as-tu quitté la d1 belge pour rejoindre la d2 anglaise en 2016 ?

"Je cherchais un nouveau défi et je voulais changer d’air après sept années passées en Belgique. Puis tout le monde sait que l’Angleterre est la Mecque du football, les anglais ont inventé ce sport et c’etait mon plus grand rêve d'évoluer en Angleterre. Il y a des grandes équipes en Championship comme Fulham évidemment, Leeds, Nottingham et Birmingham. Des équipes avec beaucoup d’histoire et qui ont toutes évolué en Premier League dans le passé. C’est sans aucun doute un championnat de haut niveau", a conclu Denis Odoi.