Denis Odoi revient sur son passage à Anderlecht : "Le club m'a beaucoup donné"

Le défenseur âgé de 31 ans a évolué au Sporting d'Anderlecht durant deux saison entre 2011 et 2013 avant de rejoindre Lokeren puis Fulham en 2016.

Formé à OHL, Denis Odoi avait rejoint Anderlecht durant l'été 2011 en provenance de Saint-Trond. Le défenseur fait actuellement les beaux jours de Fulham où il fait partie des titulaires indiscutables chez les Cottagers, pensionnaires de Championship.

Tu as joué deux saisons chez les Mauves. Quels sont tes meilleurs souvenirs au sein du club bruxellois?

"J’ai vécu deux très belles saisons à Anderlecht car le club a remporté deux fois le titre de champion de Belgique pendant ma période au club. De plus, j’ai disputé la Ligue des Champions avec les Mauves, nous avions affronté le Milan AC, le Zénit et Malaga. Une expérience fantastique ! Grâce à Anderlecht, j’ai aussi été convoqué chez les Diables Rouges pour la première fois! Le club m’a beaucoup donné et m’a ouvert beaucoup de portes."

Qu’est ce qui rend ce club si spécial en Belgique?

"C’est le plus grand club du pays. Aucune autre formation n'a remporté autant de titres qu’Anderlecht en Belgique. Les attentes des supporters sont très élevées car les supporters s’attendent à ce que le club gagne le championnat chaque année, il y a donc beaucoup de pression. Je répète que c’est le plus grand club du pays et le fait d’y avoir joué quand j’étais jeune (de l’âge de 10 à 15 ans ndlr) et puis d’y retourner et jouer en équipe A, c’était formidable ! J'en suis très fier."

Quels sont les meilleurs joueurs avec qui tu as joué chez les Mauves ?

"Lucas Biglia qui joue actuellement au Milan AC était le meilleur. C’était un grand joueur, un leader silencieux et un grand professionnel, une belle personne. Techniquement il etait incroyable et physiquement il était très costaud. Puis il y a aussi Mathias Suarez, un joueur incroyable. Sans toutes ses blessures, il aurait atteint le top niveau. Dommage qu’il ait été freiné par celles-ci. Puis Mbokani, un grand attaquant, un véritable renard des surfaces!", a conclu Denis Odoi.