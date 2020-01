Michel Preud'homme pourra compter sur l'une de ses nouvelles recrues à Courtrai

Le Standard jouera face à Courtrai en ouverture de la vingt-quatrième journée de Jupiler Pro League ce vendredi au Stade des Éperons d'or.

Arrivé au Standard lors de ce mercato hivernal en provenance de Hapoel Beer Shiva, Eden Shamir aura l'opportunité de pouvoir jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs ce vendredi. "Eden est qualifié pour la rencontre face à Courtrai", a confié Michel Preud’homme ce jeudi en conférence de presse à propos de son médian israélien âgé de 24 ans qui a enfin reçu son permis de travail.

Le coach des Rouches a également évoqué les deux dernières recrues liégeoises, John Nekadio (18 ans), le petit frère de Christian Luyindama et Moussa Sissako (19 ans) prêté par le Paris Saint-Germain. "Il s'agit de deux jeunes joueurs à former, des paris pour l'avenir. Ils s'entraînent avec le noyau A parce que c'est le meilleur moyen de les juger, le meilleur baromète", a souligné MPH avant d'évoquer la suite du marché des transferts. "Il reste encore un peu moins de deux jours, on verra. Si quelque chose de faisable et qui peut nous satisfaire se présente, alors oui", a conclu Michel Preud’homme.